Morto Giampiero Galeazzi: Le sue memorabili telecronache (Video)

Addio alla voce dello sport in tv, è morto Giampiero Galeazzi. Giornalista ed ex canottiere, aveva 75 anni ed era malato da tempo. Nato a Roma, era conosciuto anche con il soprannome di Bisteccone, per via della sua stazza. Memorabili le sue cronache sportive. ‘Papà ora è felice, è in barca, sta remando sul suo Tevere’: lo ricorda così con un post su Facebook la figlia Susanna.

1982: Fratelli Abbagnale campioni del mondo

SEUL 1988: La grande notte dei fratelli Abbagnale

ATLANTA 1966: Oro Agostino Abbagnale/Tiziano

SYDNEY 2000: Oro per Josefa Idem

SYDNEY 2000: Oro Rossi/Bonomi

SYDNEY 2000: Oro olimpico quattro di Coppia

NAPOLI CAMPIONE D’ITALIA 1988