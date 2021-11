L’Ulss 3 porta la terza dose agli utenti delle isole: fissate tre giornate supplementari di vaccinazione

12.11.2021 – Tre date supplementari, tre iniziative di nuovo dedicate dall’Ulss 3 Serenissima alle isole dell’Estuario veneziano: “La somministrazione della terza dose – sottolinea il Direttore Generale Edgardo Contato – è la scommessa di queste settimane. E’ necessaria, ed è necessaria in particolare a coloro che sono in una situazione di fragilità complessiva, come gli anziani. E allora facciamo ogni sforzo per andare incontro agli anziani e a coloro che hanno titolo ad aderire, e per portare loro la terza dose là dove abitano. E poiché siamo nel tempo della campagna antinfluenzale, agli over 60 proporremo contemporaneamente anche questo vaccino”.



La prima delle tre sessioni speciali di vaccinazione si terrà al Lido, nella palestra del Severi. La data fissata è quella di venerdì 19 novembre, e il lavoro degli operatori si avvierà alle ore 9.00. Le persone aventi diritto – la terza dose è riservata ad oggi agli over 60 che abbiano ricevuto la seconda da almeno sei mesi – possono già prenotarsi nel portale dell’Azienda sanitaria.Due altre giornate particolari di vaccinazione nelle isole sono già state fissate: si svolgeranno giovedì 25 novembre a Pellestrina, con modalità in via di definizione, e venerdì 3 dicembre sull’isola di Burano. L’Ulss 3 Serenissima sta organizzando anche una nuova uscita del vaporetto vaccinale, in collaborazione con il Comune di Venezia e con Actv.



“Continua la straordinaria collaborazione – sottolinea l’Assessore alla Coesione sociale Simone Venturini – tra Comune di Venezia e Ulss 3 Serenissima per garantire la massima copertura e capillarità della campagna di vaccinazione. Come già avvenuto in occasione della prima e seconda vaccinazione, anche per la terza dose la macchina organizzativa dell’Azienda sanitaria con il supporto del Comune e della Protezione Civile garantirà la presenza nelle isole. Grazie a tutte le persone che lavorano da un anno e mezzo su questo fronte. Invitiamo tutti i cittadini che saranno chiamati alla vaccinazione ad aderire: il vaccino salva la vita”.



Il Consigliere Delegato alle Isole, Alessandro Scarpa “Marta”, si dice soddisfatto dell’obiettivo raggiunto, e ringrazia l’Ulss 3 e il Direttore Contato, oltre alla Protezione Civile, per la disponibilità ad effettuare le vaccinazioni nelle isole: “Gli anziani delle isole di Pellestrina San Pietro in Volta, del Lido, di Burano, Murano e Sant’Erasmo – sottolinea – finalmente possono vaccinarsi evitando lunghi tempi di viaggio e spostamenti per effettuare il vaccino. Nelle isole vivono molte persone anziane, che così vengono facilitate e non esposte ai rischi di viaggio”.