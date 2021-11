Maltempo a Catania e provincia, in corso svuotamento locale in via Giuseppe Pitrè a Monte Po’

Il maltempo ha concesso una tregua ai catanesi, ma la conta dei danni a causa di quello che è accaduto tra ieri e la notte scorsa è ancora in corso e i Vigili del Fuoco stanno ancora operando.

Secondo quanto riferito a noi dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, sono stati rimossi cornicioni pericolanti in alcune zone di Catania, in via Litteri ad Aci Castello e a Militello in Val di Catania.

Al momento sono 25 gli interventi ancora da espletare tra rimozione di cornicioni e allagamenti, in particolar modo sul tratto della SS 114 che va in parallelo al viale Kennedy, a S.Giuseppe La Rena e a S.Maria Goretti. Non sarebbero mancate le esondazioni di alcuni torrenti.

Attualmente è in corso uno svuotamento di locali dall’acqua in via Giuseppe Pitrè nel quartiere Monte Po’. Nella foto scattata ieri intanto si nota come il livello dell’acqua sia stato piuttosto alto.