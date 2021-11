Milano: Sindaco Sala, ‘No a referendum per nuovo stadio’

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è contrario a un referendum per chiedere ai cittadini di esprimere un’opinione sul possibile abbattimento del vecchio San Siro per costruire quello nuovo. “Sono contrario, i referendum vanno tenuti su questioni di natura etica e morale – dice Sala -. Siamo delegati per amministrare e non possiamo scaricare sui cittadini le nostre decisioni. Sono invece a favore della proposta dei Verdi di indire un dibattito pubblico sul tema stadio, è sempre un bene discutere delle cose e approfondire. Chiaramente, il dibattito deve essere sull’opportunità o meno di un nuovo stadio, è una responsabilità che mi sono preso portando con tempo e pazienza le società ad accettare le nostre condizioni, quindi credo non ci sia più spazio per ripensamenti. Per le società lo stadio è prioritario, ma non è assolutamente detto che i lavori partiranno velocemente con il resto delle costruzioni”.