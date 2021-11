Mirano, sabato 13 consegna di 356 piantine dell’iniziativa “Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana”

12.11.2021 – Sabato 13 novembre 2021, presso l’area Bosco del Parauro a Mirano, in via Parauro 84/2, dalle ore 9.00 alle 12.20 verranno consegnate ai cittadini che ne hanno fatto richiesta le piantine messe a disposizione da Veneto Agricoltura, a seguito dell’adesione da parte del Comune di Mirano all’iniziativa regionale “Ridiamo un sorriso alla Pianura Padana”.

La consegna verrà effettuata grazie alla collaborazione dei volontari del Circolo di Legambiente del Miranese e dell’Istituto “8 Marzo – K. Lorenz”, i quali assicureranno il pieno rispetto delle norme per la prevenzione della diffusione del Covid 19. Per questo motivo, nei giorni scorsi, sono state inviate dall’Amministrazione comunale delle lettere ai diretti interessati riportanti l’orario di ritiro per la giornata di sabato 13.

Sono 356 le piantine che saranno distribuite ai 43 miranesi che le avevano ordinate all’inizio dell’estate. Si tratta di giovani alberelli e arbusti appartenenti alla flora spontanea del Veneto: farnia, frassino ossifilo, tiglio selvatico, orniello, ciliegio susino, carpino bianco e arbusti di spincervino e pallon di maggio.

La consegna rappresenta la conclusione del progetto “Ridiamo un sorriso alla Pianura Padana”, che ha confermato il successo degli anni precedenti, raggiungendo il numero massimo di piantine ordinabili. L’iniziativa, messa in atto tramite la collaborazione dei comuni veneti aderenti, è finalizzata a migliorare le caratteristiche ambientali del territorio attraverso la messa a dimora di decine di migliaia di alberelli e arbusti autoctoni.