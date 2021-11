Morto Giampiero Galeazzi, il grande cronista aveva 75 anni

Giampiero Galeazzi è morto. Il grande cronista sportivo e conduttore della Rai era stato anche ex canottiere aveva 75 anni ed era malato da tempo. L’ultima sua apparizione televisiva risale a tre anni fa a Domenica In.

Era nato a Roma il 18 maggio 1946 e dopo gli studi in economia e la laurea era diventato un canoista, riuscendo a vincere il campionato italiano del singolo nel 1967. Entrato in Rai come giornalista sportivo prima alla radio e poi in tv, prima alla Domenica Sportiva e poi a Mercoledì Sport.

Incancellabili le sue telecronache di alcuni eventi sportivi, come in occasione della medaglia d’oro dei fratelli Abbagnale alle olimpiadi di Seul nel 1988. Dal 1992 al 1999 condusse la trasmissione principale di calcio della Rai 90esimo minuto e partecipò alla conduzione del Festival di Sanremo del 1996 con Pippo Baudo.