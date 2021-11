Noale, giornata contro la violenza alle donne: “Dolcezza, partecipazione, educazione”

12.11.2021 – Da ormai parecchi anni, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza nei confronti delle Donne, il 25 novembre, il Comune di Noale ci tiene ad essere promotore e coordinatore sul territorio di specifiche attività di sensibilizzazione sul tema. Quest’anno il focus sarà legato a parole chiave come #dolcezza, #partecipazione ed #educazione.

L’Artista Paola Volpato anche quest’anno proporrà presso la Torre dell’Orologio la sua opera monumentale “femminicidio” che la vede da anni impegnata a ritrarre tutti i volti delle donne uccise in Italia nel corso dell’anno; ad affiancarla l’installazione artistica “Le rose” a cura dell’Associazione Super Coccole Scalda Cuore che sarà esposta fronte municipio dal 21 al 28 novembre. Non mancheranno poi per la giornata del 25, drappi, fiori e fiocchi rossi, ma quest’anno novità sarà un’incursione musicale a tema realizzata in collaborazione con le Accademie musicali Lizard di Noale. Tre poi i momenti formativi ed informativi: presso Enaip Noale si svolgerà un incontro di testimonianza del “Gruppo Responsabilità Uomini”, presso la Palestra GreenFit lezioni gratuite di autodifesa sabato 27 novembre e per tutto il mese la condivisione della campagna social internazionale “Stand Up”, contro la violenza nei luoghi pubblici.

Ci spiega il Sindaco Patrizia Andreotti comeNoale si è sempre distinta per aver cercato in occasione del 25 novembre di promuovere eventi collettivi in grado di raggiungere tutta la Cittadinanza, e non solo gli addetti ai lavori. “Visto il successo dello scorso anno verranno riproposte a Noale le pastine benefiche con un nastrino rosso per sensibilizzare sul tema del contrasto alla Violenza. L’idea è molto piaciuta per questo è stata fatta propria anche da alcuni Comuni limitrofi. L’Assessorato ha inoltre pensato di proporre l’iniziativa anche ai panifici. I dolcetti saranno in vendita dal 20 al 30 novembre e parte del ricavo verrà destinato al Centro Sonia Antiviolenza. Un modo diverso di fare comunicazione, sensibilizzare e tenere alta l’attenzione sul tema, e allo stesso tempo contribuire ad una buona causa.”

Le pasticcerie aderenti sono Bastia, Cuore Dolce Bakery, KoSì Dolce, Prosdocimi e Zizzola ed i Panifici Alla Torre di Noale e Moniego e Sorato.

Ci tiene a chiudere la presentazione del programma degli eventi l’Assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità Annamaria Tosatto ricordando la serata benefica finale promossa da Rotary Noale e a favore di Pangea Onlus, di chiusura del mese “Novembre Donna” con la partecipazione del fotoreporter di guerra Ugo Panella, giovedì 2 dicembre, alle 20.45, presso la Sala San Giorgio. “Ugo Panella è un riconosciuto fotoreporter, già vincitore del Premio Eugenio Montale per il Fotogiornalismo nel 2009, è noto per il suo impegno civile e per i numerosi reportage realizzati per magazine italiani e stranieri. Con le sue intense foto ci aprirà gli occhi sulla tragedia afghana ed in particolare e sulla condizione delle donne che Panella ha fotografato nei tanti anni in cui ha visitato l’Afghanistan. Della sua proposta ci è subito piaciuto il messaggio di speranza in una dimensione dove il destino sembra ineluttabile, ma dove invece vi è ancora lo spazio di un agire possibile. Non dobbiamo mai rassegnarci ad un destino di violenza, in nessun luogo del mondo”.