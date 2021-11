Palermo, Piano Triennale Opere Pubbliche, “Proseguiremo l’occupazione dell’aula consiliare”. Manifestazione domani 13 novembre

“Ancora oggi un nulla di fatto sul fronte del piano triennale delle opere pubbliche. La “proposta” effettuata dalla nuova maggioranza del Consiglio si è scontrata con l’evidenza che il punto è all’ordine del giorno dal mese di maggio. Oggi votando favorevolmente la pregiudiziale di Fratelli d’Italia che voleva il Sindaco in Aula, dopo avere noi stessi chiesto e ottenuto dal primo cittadino la disponibilità ad essere presente, pensavamo ci fossero tutte le condizioni per non perdere tempo ulteriore e continuare i lavori a oltranza.