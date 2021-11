Pioggia a Catania, Vigili del Fuoco a lavoro per allagamenti e auto in panne

Dopo una notte di maltempo nella provincia di Catania, ecco il nuovo aggiornamento riguardante gli interventi dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania delle 8 di questa matttina.

Gli interventi effettuati sono 32, quelli in corso 4 e quelli in coda 20. Hanno avuto luogo in particolar modo nella zona meridionale del capoluogo etneo e a Misterbianco.

Le motivazioni principali sono sempre il soccorso di persone in auto in panne, ma anche allagamenti e semplici danni causati dall’acqua.

Al momento non si hanno notizie e conferme riguardante una probabile esondazione del torrente Acquicella, nella parte sud di Catania.

LEGGI ANCHE: MALTEMPO A CATANIA: SOCCORSE PERSONE IN AUTO IN PANNE, CHIAMATO PERSONALE DI RINFORZO

LEGGI ANCHE: PIOGGIA A CATANIA E PROVINCIA: AUTO IN PANNE E ALLAGAMENTI AD ADRANO E SULLA PIANA