Pontedera, dal 20 novembre ripartono le attività per i bambini alla biblioteca Gronchi

Il Comune sta facendo tornare la vita dei bambini del territorio alla normalità. Oltre alla riapertura del centro educativo ambientale, infatti, torneranno le attività in presenza presso la biblioteca comunale.

Pontedera, il primo appuntamento in occasione della settimana “Nati per leggere”

Riprendono le attività in presenza per i bambini alla biblioteca Giovanni Gronchi di Pontedera. Il primo appuntamento è per sabato 20 novembre, con “Concerto Morbido” a cura di Cristina Menozzi e Silvia Rubes.



Si tratta di un incontro (il primo post pandemia per i bimbi più piccoli) organizzato in occasione della settimana nazionale “Nati per Leggere”, progetto che promuove la lettura in casa e nelle scuole e dedicato a bambini da 0 a 6 anni.



Sono due i momenti previsti sabato: dalle 17 alle 18 per bimbe e bimbi da 3 a 6 anni, dalle 18 alle 19 per bimbe e bimbi da 0 a 3.

Le modalità di partecipazione

I bambini dovranno essere accompagnati da un solo adulto e gli incontri si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti Covid. Si rende necessaria la prenotazione allo 0587299518 o alla mail bibliotecaragazzi@comune.pontedera.pi.it.