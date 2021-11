San Donà, riapre il centro Diurno Anziani “Colora Il Tuo Tempo”

12.11.2021 – Il Centro Diurno Anziani “Colora Il Tuo Tempo” riapre da lunedì 15 novembre 2021, con una semplice bicchierata tra gli ospiti, gli operatori e i volontari.

Al momento l’apertura sarà per tre pomeriggi settimanali (lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00); all’ingresso sarà richiesta agli ospiti del Centro l’esibizione del Green Pass, e verrà inoltre rilevata la temperatura.

“La riapertura del centro Anziani ha implicato un grande lavoro per l’Ipab e le associazioni che hanno dovuto organizzare tutte le attività nel rispetto della normativa Covid. Le iniziative previste spaziano dai gruppi di cammino lento e di ginnastica dolce, a occasioni ludiche come la tombola o il gioco delle carte (garantendo la disinfezione di tutti gli strumenti di gioco) fino a proposte culturali come gli incontri “Una tazza di tè, un libro e una chiacchierata” o anche supporto psicologico, grazie a incontri settimanali con una psicologa per affrontare le tematiche della pandemia e dell’impatto che la stessa sta avendo e ha avuto sulle loro vite. Siamo soddisfatti di riaprire le porte del Centro Anziani che rappresenta un importante luogo di aggregazione per tante persone, favorendo una migliore qualità della vita. Auspichiamo di arrivare gradualmente al consueto orario di apertura, tutti i giorni.” così la Vicesindaca Silvia Lasfanti

“Abbiamo già calendarizzato tre occasioni speciali, una castagnata il 29 novembre, il brindisi natalizio il 22 dicembre e la festa della Befana. Ringrazio tutte le Associazioni che sostengono il centro. Alcune sono ancora impegnate in servizi connessi alla pandemia e quindi al momento non possono rendersi disponibili per le attività del Centro Anziani; Anteas, Auser, Condivivendo e San Vincenzo si stanno prodigando per offrire sempre nuove proposte, affiancando gli operatori con i loro volontari. Desidero inoltre ringraziare la Croce Rossa, storico partner nella gestione del Centro e delle sue attività, che in questo periodo, per l’emergenza Covid, non riesce a garantire la nostra presenza. Il Centro è un’esperienza virtuosa di collaborazione tra istituzioni e associazionismo, che ha dato prova di funzionare in questi mesi; anche durante la pandemia, i volontari si sono prodigati per mantenere i contatti con le persone attraverso il telefono o i social media” spiega il Presidente dell’IPAB Giorgio Maschietto.

Il Centro Diurno “Colora Il Tuo Tempo” è in viale Libertà 12.