Sergio Aguero, aritmia maligna: ritiro dal calcio?

Sergio Aguero, attaccante 33enne argentino: è l’ultima volta che lo vediamo in campo? Si profila all’orizzonte un ritiro dal calcio? Radio Catalunya lo ha detto forte e chiaro: l’aritmia lo ha bloccato potrebbe essere più grave del previsto. Ecco perché l’ex Manchester City e Atletico Madrid potrebbe ritirarsi definitivamente.

Da bambino Sergio fu soprannominato El Kun (anche scritto sulla maglia da gioco). Lo chiamava così il nonno, per la somiglianza con il protagonista di un cartone animato giapponese: Kum Kum il cavernicolo. Il “cavernicolo” è più delicato del previsto, soprannome a parte.



Non sono giorni facili per El Kun: è stato dichiarato indisponibile per almeno tre mesi, poi le voci sono diventate allarmanti. Non ci sono spiragli per il ritorno in campo, date le condizioni fisiche dell’attaccante: si tratta, per essere precisi di aritmia cardiaca maligna.

Il 30 ottobre, durante il match tra Barcellona e Alaves, Sergio Aguero si era fermato: aveva avvertito un dolore al petto. Ha chiesto il cambio, poi è finito in ospedale per accertamenti: una situazione da tenere sotto controllo, a detta dei medici.

Il Barça, dopo lo stop forzato e il trattamento, valuterà le condizioni di Aguero: per recuperarlo, se possibile. El Kun si fermerà ancora? Potrebbe essere il giocatore stesso a informare in merito agli sviluppi sui social, che utilizza di frequente (foto Wikimedia Commons, particolare).