Sezze, un monumento in memoria delle vittime del covid: la proposta

Dai banchi dell’ala di sinistra dell’opposizione in seno al consiglio comunale di Sezze, è arrivata una proposta interessante. Un monumento in ricordo delle vittime della pandemia da covid 19 da istallare in paese.

Il documento, a firma dei consiglieri Uscimenti, Di Raimo, Ferrazzoli e Briciu è stato protocollato e, qualora dovesse trovare il plauso della maggioranza, potrebbe diventare operativo.

Non se ne parlerà, però, nel prossimo consiglio comunale, convocato per il giorno 19 novembre sempre presso l’aula consiliare, e che potrà essere seguito in diretta streaming. All’ordine del giorno del consiglio, in seconda convocazione il 22 novembre, la nomina del collegio dei revisori e la composizione delle commissioni consiliari permanenti.