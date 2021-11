Smantellato giro di pedopornografia: Polizia arresta 3 persone, anche un prete

La Polizia di Torino ha smantellato una rete di utenti italiani che su una nota piattaforma di messaggistica scambiavano materiale pornografico realizzato utilizzando minorenni. Nell’operazione, che ha portato al sequestro di migliaia di file, risultano indagate 26 persone. Tre gli arresti eseguiti in Campania, Puglia e Piemonte: un sacerdote, un 37enne tecnico informatico e il creatore del canale a pagamento oggetto dei primi accertamenti. Tra gli arrestati don Nicola De Blasio, direttore della Caritas diocesana di Benevento. Nell’ambito dell’operazione “Meet up” gli agenti, per entrare nel canale e conquistare la fiducia dei presenti nella chat, si sono mostrati interessati allo scambio di materiale. Per accedere ai contenuti pedopornografici era necessario pagare una somma di denaro. La Polizia postale ha sequestrato migliaia di file dai contenuti che gli inquirenti hanno definito “raccapriccianti”: in alcuni casi ritraevano vere e proprie violenze sessuali a bambini in tenera età.