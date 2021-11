Ulss 4, onorificenze al merito della Repubblica per i lavoratori Ulss

IERI LA CONSEGNA IN PREFETTURA, A LUCIO BROLLO, LUIGI NICOLARDI, CORRADO BENETTI, MARTINO FERRAZZO. ONORIFICENZA ANCHE AD AMALIA FONTANEL PER ANNI IN SERVIZIO ALL’ULSS 4 ED ORA ALL’ULSS 3

12.11.2021 – Giovedì mattina, come da decreto del Capo dello Stato, il prefetto di Venezia ha conferito l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana a 4 dipendenti dell’Ulss 4 e a un ex dipendente di questa Azienda sanitaria ora in servizio all’Ulss 3 “Serenissima”.

Hanno ricevuto l’onorificenza di Cavaliere: il medico Luigi Nicolardi, in servizio per 37 anni all’Ulss 4 di cui gli ultimi 12 come direttore del Dipartimento di Prevenzione, ora in quiescenza; il medico Lucio Brollo, direttore dell’area malattie infettive al Covid Hospital di Jesolo durante periodo di attivazione dello stesso, e ora direttore della Medicina sempre all’ospedale di Jesolo; l’infermiere Corrado Benetti che è stato coordinatore infermieristico nella Terapia Intensiva al Covid Hospital di Jesolo, ora coordinatore presso la direzione del distretto sociosanitario unico; l’infermiere Martino Ferrazzo che è stato coordinatore infermieristico alle Malattie Infettive sezione 1 al Covid Hospital di Jesolo, ora coordinatore delle Professioni Sanitarie Ospedaliere. Oltre a loro conferita l’onorificenza ad Amalia Fontanel che è stata responsabile della Centrale Operativa Territoriale e delle Professioni Sanitarie del territorio dell’Ulss 4, ora all’Ulss 3 con la qualifica di dirigente sempre delle Professioni Sanitarie del territorio.

Ha presenziato alla consegna degli attestati di Cavaliere, avvenuta in prefettura a Venezia, anche il direttore generale Mauro Filippi. “Sono riconoscimenti conferiti a persone impegnate nella lotta alla pandemia – ha commentato il dg dell’Ulss 4 – ma che rappresentano il lavoro di tutti i dipendenti dell’Azienda sanitaria perché tutti, nessuno escluso, sono stati coinvolti e senza mai risparmiarsi nel combattere il virus. A nome dell’Azienda sanitaria Ulss 4 le più sentite congratulazioni ai colleghi che hanno ricevuto le onorificenze e a tutta la squadra Ulss che ha contribuito a questo bel risultato”.