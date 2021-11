La quarta ondata ormai è una realtà e l’Italia cerca di accelerare la somministrazione delle terze dosi di vaccini anticovid. Questo, ovviamente, servirà ad evitare chiusure e restrizioni proprio nel periodo prenatalizio e festivo, ormai alle porte. Un modo per facilitare la somministrazione dei vaccini anticovid, ovviamente, è anche quello di renderlo maggiormente fruibile all’intera comunità. Per questa ragione, quindi, in alcune farmacie della Regione Puglia sarà possibile, oltre alla semplice prenotazione, anche poter effettuare la vera e propria somministrazione. Le farmacie di comunità della Regione Puglia, infatti, sono pronte per avviare le somministrazioni di vaccini presso le loro sedi già a partire dalla prossima settimana.

Vaccini anticovid in farmacia, ecco l’accordo in Regione

Questo è emerso dall’incontro che si è tenuto oggi al Dipartimento per la Promozione della Salute e del Benessere Animale con i rappresentanti delle associazioni di categoria delle farmacie convenzionate e con l’Ordine professionale dei Farmacisti. Nel corso dell’incontro è stato infatti verificato il completamento degli adempimenti organizzativi propedeutici all’avvio delle attività di somministrazione dei vaccini antiCovid tramite le farmacie convenzionate, di cui all’accordo sottoscritto tra Regione-Federfarma-Assofarm e approvato in Giunta. Lo comunica il direttore del dipartimento Politiche per la Salute, Vito Montanaro.