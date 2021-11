Riace, auto in sosta sulla Ss106 causa terribile scontro: grave una 23enne

Lo schianto tra due vetture avvenuto questa notte nei pressi di Riace ha causato il ferimento di due ragazzi, una delle quali in condizioni molto gravi, trasportata dal personale del 118 in codice rosso in ospedale. Una Fiat 500 con a bordo due ragazzi si è scontrata contro una vettura che sostava sulla Ss 106, finendo contro il guard rail in condizioni esasperate. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per rimuovere il mezzo intrappolato nelle lamiere. La 23enne a bordo della vettura avrebbe riportato un trauma cranico importante e le sue condizioni sarebbero serie.