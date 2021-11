Bagheria, Santa Flavia, Villabate e Ficarazzi oggi, sabato 13 novembre, disservizi per l’acqua. Ecco quando

A causa di una copiosa perdita sull’acquedotto Nuovo Scillato nel territorio del comune di Cerda, questa mattina è stata interrotta l’erogazione idrica per permettere l’immediata esecuzione di un intervento di riparazione. Nelle prossime ore potranno pertanto verificarsi forti riduzioni delle pressioni in rete e disservizi generalizzati alle utenze dei comuni di Bagheria, Santa Flavia, Villabate e Ficarazzi. I tecnici e le maestranze della società sono già al lavoro sui luoghi ed hanno avviato le manovre di scarico dell’acquedotto per poter intervenire alla riparazione che sarà eseguita in giornata. Ogni aggiornamento sarà disponibile sul sito www.amapspa.it

Scillato

Foto di repertorio