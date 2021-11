Calabria, minaccia la compagna con un’ascia: arrestato 51enne a Corigliano Rossano

L’ennesimo litigio finito con una minaccia ai danni della compagna che ha portato all’arresto di un uomo di 51 anni a Corigliano Rossano, in Calabria.

La donna è stata minacciata con un’ascia e subito dopo è riuscita a fuggire, allertando le forze dell’ordine che giunte sul posto hanno trovato l’uomo in stato di agitazione e con l’attrezzo ancora in mano.

I militari hanno così bloccato e arrestato il soggetto che dopo aver opposto resistenza per qualche minuto è stato immobilizzato. La donna è stata trasportata in ospedale per tutti i controlli.