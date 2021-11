Catania-Foggia, Baldini: “Non abbiamo voglia di rallentare”

Ecco le dichiarazioni dell’allenatore del Catania, Francesco Baldini, durante la conferenza stampa in vista della gara casalinga di domani pomeriggio alle 15 contro il Foggia.

“Stiamo bene – ha detto il mister rossazzurro – perché abbiamo vinto una partita di sofferenza e sapevamo il tipo di partita che avremmo affrontato contro la Vibonese e i ragazzi hanno risposto ancora una volta presente, quindi mentalmente stiamo bene. Mancano un po’ di persone, parliamo di Moro che è in nazionale, Russotto, Zanchi e Claiton che sono squalificati, Piccolo, Pinto, Greco e Frisenna che sono infortunati. Ci mancano un bel po’ di ragazzi, ma sono convinto, anzi straconvinto, che domani i ragazzi, quelli abili, domani faranno prestazione. Non mi spaventano queste assenze assolutamente, ho fiducia in tutta la rosa e quindi sono fiducioso per la prestazione che la squadra farà domani. Giochiamo in casa, ormai abbiamo instaurato un legame importante con i nostri tifosi, non abbiamo nessuna voglia di rallentare sotto i punti di vista dell’impegno, della concentrazione e della cattiveria agonistica. Ormai questa squadra ce l’ha nel dna, il nostro pubblico ci dà una grossa spinta. Il legame che si è instaurato è quello che ci ha fatto andare avanti in questo periodo e abbiamo voglia di coltivare ancora di più questa cosa”.