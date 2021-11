Diritto allo studio e Covid, Claudio Fava: “Scandalosi ritardi della Regione”

“Fuori i soldi, subito” non c’è altro da aggiungere. I ragazzi e le ragazze che, con mille sacrifici, studiano nelle università siciliane non possono essere umiliati da una Regione che non è in grado neppure di spendere le risorse che già ha per garantire il diritto allo studio. È scandaloso il ritardo, oramai superiore ai 7 mesi, nei trasferimenti agli Ersu siciliani delle risorse disponibili per sostenere i costi di locazione nel periodo covid.

Risorse, è bene ricordare, destinate agli studenti e alle studentesse con redditi bassi. Una ennesima vergogna di questo governo regionale, fortunatamente, oramai agli sgoccioli.”

Lo ha dichiarato Claudio Fava, deputato regionale de I cento passi