E’ stato un pomeriggio di paura e apprensione questo a Sezze dove, intorno alle ore 16, una moto ha colpito violentemente un’auto.

Il tutto è avvenuto in pochi istanti. La persona in moto, un abitante della zona, scendeva via Casali primo tratto quando, poco prima di arrivare allo spiazzo dove fino a qualche anno fa c’era l’edicola, ha urtato violentemente contro un’auto, un grosso suv, che stava facendo una inversione di manovra.

Lo scontro è stato molto violento, tanto che è stato necessario l’intervento dell’ambulanza dell’Ares 118 e dell’auto con il medico a bordo. La persona ferita, che non ha mai perso conoscenza ma che perdeva sangue da una gamba, è stata caricata sul mezzo e trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale Goretti di Latina. Le sue condizioni non sembravano troppo serie.

‘Fai da te’ la gestione della situazione a livello viabilità. Gli abitanti della zona, riversatisi in strada, hanno provveduto a bloccare il traffico per permettere le operazioni di soccorso. Non è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine.