Dopo le due rapine sfumate qualche giorno fa ad altrettante aziende situate nella zona industriale leccese, ancora ladri in azione nel Salento. Hanno forzato la porta di un’abitazione per poterci entrare e rubare, ma è scattato l’allarme e i malviventi hanno preferito darsela a gambe a mani vuote. Questo quanto accaduto nel pomeriggio di ieri a Porto Cesareo, nella zona di Torre Chianca. A cercare il “colpo” alcuni ladri, ancora ignoti, che hanno approfittato del fatto che l’abitazione fosse chiusa e vuota, essendo un luogo di villeggiatura pressoché estiva. Avevano, però, fatto i conti senza l’oste.

Ladri in azione nel Salento, in fuga a mani vuote

Non appena i ladri in azione hanno forzato, con apposita attrezzatura, il portone d’ingresso e si sono introdotti nell’abitazione, sono stati colti di sorpresa dall’entrata in funzione dell’allarme. La segnalazione è arrivata direttamente alla centrale operativa della Velialpol che è subito intervenuta, inviando una pattuglia di vigilanza sul posto. Quando sono arrivate le guardie giurate, però, all’interno o nei paraggi dell’abitazione non c’era più nessuno. I ladri si erano già dati alla fuga, anche se a mani vuote, e avevano fatto perdere le proprie tracce. Da un primo controllo all’interno dell’abitazione, effettuato insieme al proprietario della casa, infatti, non sono stati rilevati furti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso e sono partite le indagini per dare un volto ai malviventi.