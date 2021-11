Magliano de’ Marsi: impatto contro un camion, un morto e un ferito

Un incidente mortale ha avuto luogo a Magliano de’ Marsi: si è trattato dell’impatto contro un camion. Un uomo ha perso la vita, la moglie è rimasta ferita.

Secondo i primi rilievi, l’auto si è schiantata contro il camion lungo la strada statale 578. Sono giunti in loco Elisoccorso, Carabinieri, Vigili del Fuoco e squadre Anas.

La strada statale 578 var/a “Variante di Magliano de’ Marsi”, in corrispondenza del km 0.7 a Magliano de’ Marsi, in provincia dell’Aquila, è stata chiusa temporaneamente, in entrambe le direzioni.