Parco della Sterpaia: le considerazioni del PD

Leggiamo con un certo stupore che la Giunta di Piombino ha scelto di sospendere la richiesta di candidare l’area del Parco della Sterpaia come Riserva Regionale, motivando questa scelta con la volontà di preservare i beni paesaggistici e la biodiversità del Parco.

La Sterpiaia, sostiene il sindaco, va talmente tutelata che intanto sospendiamo tutte le tutele (le precedenti normative anpil e quelle previste per le Riserve regionali) in attesa della revisione degli strumenti urbanistici.



Come dire, intanto facciamo le nostre scelte di intervento sull’area, poi in caso torneremo a chiedere alla Regione la tutela di Riserva Regionale, magari ridimensionandone i confini!



Una dichiarazione che desta più di una perplessità e qualche preoccupazione: quali sarebbero gli interventi previsti per quest’area in nome della ‘tipicità’ e dei servizi? Come si pensa nei fatti di conciliare le necessità di tutela e conservazione dell’area naturalistica con la volontà di rendere maggiormente fruibile il Parco della Sterpaia, che lo stesso sindaco definisce un luogo già antropizzato?



Ci si proclama ambientalisti, poi nei fatti si cancellano tutte le forme di tutela, senza renderci conto che la peculiarità di quell’area e la sua notorietà sono legate indissolubilmente allo stato di conservazione del suo habitat.

Senza un progetto, una visione, una prospettiva davvero innovativa per il futuro del nostro territorio.