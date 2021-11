Pescara: furto da 180mila euro alle Poste

Pescara. Sono stati sottratti 180mila euro, senza segni di effrazione. E’ accaduto alle Poste di via Tirino. I ladri sarebbero entrati nell’ufficio e avrebbero svuotato la cassaforte, secondo le prime ricostruzioni.

Questa mattina, il direttore dell’ufficio postale ha lanciato l’allarme. Sono intervenute in loco la squadra Volante, la Polizia scientifica e la squadra Mobile. E’ in corso l’esame delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. Non ci sarebbero, come detto, segni di effrazione: né sulle porte d’ingresso, né sul caveau.