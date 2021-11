Portici, in fiamme gli scatoloni al Banco Alimentare per i bisognosi. Intervista a Leandro Limoccia: “Atto intimidatorio, ma non ci arrendiamo”

Venerdì 12 novembre sono stati incendiati gli scatoloni del cibo, destinati a 230 famiglie bisognose del territorio, sistemati all’esterno della sede di Libera Portici e del Collegamento contro le camorre in via Diaz a Portici. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri.

Abbiamo contattato Leandro Limoccia, del Coordinamento Provinciale Libera Napoli e Presidente del Collegamento contro le camorre, che ci ha raccontato l’episodio: “Martedì distribuiamo i pacchi alimentari alle famiglie bisognose del territorio e poi le lasciamo vuote fuori alla nostra sede per il ritiro. Qualcuno ha dato fuoco alle scatole ed un cittadino fortunatamente ci ha avvertito in tempo, altrimenti le fiamme sarebbero potute arrivare fin dentro la sede. Con mezzi di fortuna, secchi e bottiglie di acqua, siamo riusciti a spegnere l’incendio”.

C’è la mano della camorra dietro?

“Non posso dire con certezza se si tratta di un’azione di natura mafiosa o vandalica, ma chiunque sia stato noi non ci arrendiamo e continuiamo per la nostra strada con la schiena dritta e la testa alta. Lottiamo contro la camorra, la corruzione e l’illegalità diffusa. Abbiamo aperto anche uno sportello anonimo per i giocatori e forniamo supporto alle famiglie in difficoltà. Atti del genere purtroppo si ripetono con una certa frequenza ma, come detto, noi non ci lasciamo intimidire”.

Un’assicurazione che merita il massimo sostegno, anche da parte delle autorità, per il lavoro di valorizzazione del territorio. “Abbiamo aperto– prosegue Limoccia- un’Orchestra Giovanile con 31 ragazzi e ragazze tra gli 8 ed i 14 anni impegnati in due anni di formazione. A titolo gratuito mettiamo a disposizione dei nostri alunni strumenti musicali ed un maestro”. Un veicolo di legalità a Portici che va sostenuto e tutelato per sconfiggere ogni forma di illegalità.