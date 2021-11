Qualificazioni Mondiali: Cosa serve per scacciare incubo playoff

Italia e Svizzera sono appaiate a quota 15 punti in testa alla classifica del Gruppo C, ma la differenza reti è favorevole agli azzurri (+2): sarà presa in considerazione in caso di arrivo a pari punti. Nel prossimo e ultimo turno del girone di qualificazione, l’Italia sarà di scena a Belfast in Nord Irlanda, mentre la Svizzera ospiterà la Bulgaria. In caso di arrivo con stesso punteggio e differenza reti uguale, il primo posto sarà degli elvetici per la rete di Widmer in trasferta, che potenzialmente vale doppio.