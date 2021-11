Rotatoria Viale Regina Margherita: affidati i lavori

Sono stati affidati i lavori per il rifacimento della rotatoria all’incrocio tra viale Regina Margherita e via Salgari; i lavori inizieranno nella seconda parte di novembre e dureranno circa venti giorni.



Gli interventi prevedono la realizzazione di una nuova rotatoria dotata di un assetto definitivo in muratura, con una colonna sormontabile e una parte centrale con il cordolo rialzata e predisposta per il verde. I lavori di sostituzione della vecchia rotatoria, dotata di elementi provvisori e ormai usurata, andranno a completare il progetto di interventi iniziato con la realizzazione del nuovo marciapiede a Cittadella. Il costo dell’opera è di 11mila euro.

“Gli interventi alla rotonda di viale Regina Margherita finalmente sostituiranno la vecchia rotatoria – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Marco Vita –, usurata e inizialmente concepita come provvisoria. Si tratta di aumentare la sicurezza della circolazione e restituire il giusto decoro a una trafficata via di transito per il porto.



L’intervento, che segue quello di realizzazione del nuovo marciapiede a Cittadella, si inserisce all’interno del piano di monitoraggio costante del decoro urbano messo in campo dall’amministrazione”.