Sanremo, a fuoco macchina per compostaggio di rifiuti

Una macchina trituratrice di un impianto di compostaggio per scarti vegetali, di frazione Beuzi, a Sanremo (Imperia), è andata distrutta, nella tarda serata di ieri, in un incendio le cui cause sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento.

La macchina è della ditta Beusi srl. Sono state necessarie circa due ore di lavoro per spegnere completamente le fiamme ed evitare che il fuoco si propagasse a un secondo macchinario, oltre che al materiale lavorato e non stipato, custodito nelle immediate vicinanze del luogo dell’incendio.