I vigili del fuoco del comando di Latina sono strati chiamati questa mattina, poco prima delle 6, nel comune di Fondi per le operazioni di recupero di una automobile finita in un canale, su richiesta dei carabinieri.

Una volta recuperata l’auto, al suo interno, la macabra scoperta. Un corpo, di un uomo, del quale non è state resa ancora nota l’identità. Si tratterebbe, comunque, di un fotografo di Fondi, molto noto in città per via della sua professione; era seduto al posto di guida.

Sul posto, in via Sette Acque, la squadra territoriale VF di Terracina, constatava la presenza di una vettura ribaltata parzialmente coperta dall’acqua del canale che costeggia la strada.

Come detto, sul posto i carabinieri di Fondi, che dovranno cercare di capire cosa è accaduto alla vittima.