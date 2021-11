Catania-Foggia, ecco i 22 giocatori a disposizione di Baldini

Al termine della seduta di rifinitura, svolta nella mattinata di ieri, l’allenatore del Catania, Francesco Baldini, ha convocato 22 calciatori per la sfida al Foggia, in programma oggi alle 15 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la quattordicesima giornata del girone C del campionato Serie C 2021/22.

Prima convocazione in prima squadra in vista di una gara di Serie C per due giovani calciatori catanesi: Angelo Panarello, difensore classe 2003, e Lorenzo Tropea, attaccante nato nel 2004.

Rossazzurri in ritiro pre-gara da ieri sera, a Torre del Grifo. Martedì, alle 15, avvio della preparazione al match con il Taranto, in calendario domenica 21 novembre alle 14,30.

Questi gli atleti a disposizione:

Portieri: 32 Francesco Borriello, 1 Andrea Sala, 12 Giuseppe Stancampiano

Difensori: 16 Alessandro Albertini, 26 Luca Calapai, 6 Luca Ercolani, 18 Juan Cruz Monteagudo, 34 Angelo Panarello, 2 Salvatore Simone Pino, 21 Paolo Ropolo

Centrocampisti: 10 Kevin Biondi, 23 Riccardo Cataldi, 13 Mariano Julio Izco, 4 Luis Alberto Maldonado Morocho, 5 Alessandro Provenzano, 8 Giacomo Rosaia

Attaccanti: 33 Gabriel Bianco, 11 Tommaso Ceccarelli, 20 Simone Russini, 31 Flavio Russo, 25 Leon Sipos, 17 Lorenzo Tropea.

