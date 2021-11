Catania, rifiuti in fiamme vicino al campo scuola di Picanello: Vigili del Fuoco sul posto

Paura questo pomeriggio nel quartiere Picanello a Catania per un incendio. Per cause ancora in fase di accertamento, dei rifiuti hanno preso fuoco nelle vicinanze dello stadio per l’atletica leggera.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale del capoluogo etneo, che si sono occupati delle consuete operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della zona.

Secondo quanto riferito a noi dalla sala operativa del Comando Provinciale di Catania, quanto accaduto per fortuna non ha arrecato alcun danno a persone e l’intervento si è concluso nel giro di poco tempo.

Immagine di repertorio