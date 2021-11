Covid, sempre sopra quota 100 il numero dei casi giornalieri in 16 comuni della provincia di Latina

Resta alto anche oggi, come succede ormai da diversi giorni, il numero dei contagi giornalieri da covid 19 in provincia di Latina.

Premettendo che, almeno per ora, il sistema ospedaliero non ha avuto alcuna difficoltà da questa nuova ondata di contagi, segnaliamo come la Asl di Latina abbia segnalato altri 109 casi di positività, con le ormai purtroppo consuete criticità soprattutto ad Aprilia e Latina. Questo il quadro completo comune per comune: Aprilia 33, Castelforte 1, Cisterna di Latina 8, Cori 1, Fondi 2, Formia 9, Gaeta 2, Itri 11, Latina 22, Minturno 5, Pontinia 1, Priverno 3, San Felice Circeo 1, Sermoneta 3, Sezze 4 e Terracina 3.

Nel report odierno non vengono segnalate vittime o guarigioni. Due le persone ricoverate mentre sono state, ieri, 1829 le prestazioni vaccinali offerte.