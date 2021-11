Frana: circolazione dei treni interrotta fra Porretta e Pistoia

Bologna. Binari invasi da fango e massi. A causa della caduta di materiale franoso sulla linea che collega le due cittadine, la circolazione ferroviaria è stata sospesa fra Porretta, nel Bolognese, e Pistoia. Lo rimarrà fino al pomeriggio di domani. Un masso di grosse dimensioni si è staccato dalla parete del versante ‘La Cava’ ed è rotolato sui binari: ha danneggiato anche le barriere di contenimento che proteggono la linea ferroviaria.

La frana è legata presumibilmente alla pioggia caduta sull’area: è stata registrata nella notte, poco dopo la stazione di Porretta. La sala operativa di Rete Ferroviaria Italiana ha subito inviato sul posto una squadra tecnica. Sono in corso i rilievi, al fine di definire modalità e tempi di ripristino della circolazione, sospesa dall’inizio del servizio: dalla prima mattinata, a partire dalle ore 6 (aggiornamento ore 11 e 25). Nella notte non ci sono treni in marcia sulla linea. La verifica della stabilità dell’area del distacco avverrà in collaborazione con esperti rocciatori, geologi e personale della Protezione civile.

E’ stato Istituito da Trenitalia un servizio di bus fra Porretta e Pracchia, frazione montana del comune di Pistoia. Regolare il servizio fra Bologna e Porretta (fonte: Ansa, varie).