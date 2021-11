Grave incidente a Novara: 5 feriti tra cui un bambino

Grave incidente nella tarda serata di ieri, sabato 13 novembre, a Novara, nel quartiere Vignale, alle porte della città. Dopo prima di mezzanotte, in corso Risorgimento, due auto hanno impattato una contro l’altra, danneggiandosi pesantemente.

I feriti nell’incidente

Pesante il bilancio dello schianto: 5 feriti di cui un bambino di soli 8 anni. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia locale e i soccorritori, che con alcune ambulanze hanno portante tutte le persone coinvolte all’ospedale Maggiore di Novara.

Tra i feriti, in particolare, una donna di 56 anni è stata trasportata in codice rosso presso la struttura sanitaria: le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe comunque in pericolo di vita.

