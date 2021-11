Linea Bologna – Pistoia: circolazione dei treni sospesa a causa di una frana, legata presumibilmente alla pioggia caduta sull’area, è stata registrata nella notte poco dopo la stazione di Porretta nel bolognese.

Sono in corso i rilievi per definire modalità e tempi di ripristino della circolazione che è stata sospesa dall’inizio del servizio, ossia dalla prima mattinata a partire dalle 6. Nella notte non ci sono treni in marcia sulla linea.

Istituito da Trenitalia un servizio di bus sostitutivo fra Porretta e Pracchia, frazione montana del comune di Pistoia. Regolare invece il servizio tra Bologna e Porretta.