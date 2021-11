Milano: Risse e aggressioni, questore chiude il Sio Cafè

Nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici per contrastare i fenomeni di criminalità, la Polizia ha revocato la licenza al “Sio Cafè” di Milano. La chiusura, notificata dal Commissariato Greco Turro lo scorso 11 novembre, si è resa necessaria in quanto, nonostante il locale fosse stato destinatario di due sospensioni nel 2017 e nel 2019, per 20 e 10 giorni, risse e aggressioni non si sono placate. Nello specifico, da settembre a oggi si sono verificati diversi episodi violenti che hanno coinvolto gli stessi addetti alla sicurezza, non autorizzati al servizio di vigilanza.