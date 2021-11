Morto lo scrittore Wilbur Smith

Wilbur Smith, uno degli autori più prolifici e famosi al mondo, è improvvisamente morto a Cape Town, in Sudafrica. Aveva 88 anni. La notizia è stata ufficializzata sul suo sito: “Se n’è andato in modo inaspettato, dopo una mattinata di lettura e scrittura, con al fianco la moglie Niso”. I suoi 49 romanzi hanno venduto oltre 140 milioni di copie e sono stati tradotti in trenta lingue.