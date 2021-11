49 positivi in Irpinia. 703 i tamponi effettuati dall’Asl di Avellino

L’Azienda Sanitaria Locale di Avellino comunica che su 703 tamponi effettuati sono risultate positive a covid 19, 49 persone.

Il maggior numero di positivi si riscontrano ad Ariano Irpino, in seguito al cluster sviluppatosi durante un pellegrinaggio in Toscana, da cui è risultato positivo anche il vescovo Sergio Melillo (clicca qui per leggere i particolari).

I positivi suddivisi per Comuni

– 10, residenti nel comune di Ariano Irpino;

– 3, residenti nel comune di Atripalda;

– 2, residenti nel comune di Avella;

– 9, residenti nel comune di Avellino;

– 1, residente nel comune di Domicella;

– 1, residente nel comune di Flumeri;

– 7, residenti nel comune di Frigento;

– 2, residenti nel comune di Grottaminarda;

– 4, residenti nel comune di Montecalvo Irpino;

– 1, residente nel comune di Monteforte Irpino;

– 1, residente nel comune di Pratola Serra;

– 1, residente nel comune di Quadrelle;

– 2, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina;

– 1, residente nel comune di Solofra;

– 1, residente nel comune di Sperone;

– 3, residenti nel comune di Villamaina.

L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.