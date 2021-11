Tamponamento fra 5 auto sulla SS 121 Catania-Paternò: diversi i feriti

Paura questo pomeriggio poco dopo le 19,30 sulla Strada Statale 121 Catania-Paternò per un incidente.

Per cause ancora in fase di accertamento, all’altezza di contrada Palazzolo e sulla carreggiata in direzione Catania è avvenuto un tamponamento fra 5 auto che ha portato inevitabilmente a un rallentamento della circolazione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Paternò e Belpasso e i tecnici dell’Anas, che si sono occupati della ricostruzione della dinamica, dell’esecuzione dei rilievi e della gestione della viabilità, e i sanitari del 118, per le cure immediate alle persone coinvolte.

Secondo quanto riferito a noi dalla sala operativa dei Carabinieri di Paternò, il sinistro ha causato ben 5 feriti, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. L’intervento si è comunque concluso da poco.

Immagine di repertorio