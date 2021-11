Taranto: Auto precipita da cavalcavia, tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata a Taranto all’alba di domenica 14 novembre. Intorno alle 6.00, un’auto, con a bordo due donne e un uomo, ha sfondato il guardrail volando giù da un cavalcavia nei pressi della stazione ferroviaria Fortunatamente, i tre che viaggiavano nella vettura, una Ford, non sarebbero in pericolo di vita. La donna alla guida avrebbe riportato le ferite più gravi ed è in prognosi riservata.