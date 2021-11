Teatro: da lunedì parte la campagna abbonamenti

Partirà lunedì 15 novembre la campagna abbonamenti per la stagione teatrale del Teatro Metropolitan: fino al 2 dicembre sarà possibile sottoscrivere il carnet di dodici spettacoli recandosi direttamente alla biglietteria che sarà aperta il lunedì e il mercoledì dalle 9.30 alle 12, il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10 alle 12.

Il costo degli abbonamenti è di 155 euro per l’intero prima platea, 125 euro l’intero seconda platea/galleria e 80 euro il ridotto.

I biglietti per i singoli spettacoli saranno acquistabili a partire dalle 16 del giorno stesso alla biglietteria del Metropolitan oppure a partire da domenica 5 dicembre in prevendita online sul portale eventipiombino.it.

Per gli spettacoli della stagione il costo dei biglietti sarà di 22 euro per la prima platea; 18 euro per la seconda platea/galleria, 10 euro è il costo del ridotto per gli under 25 e gli studenti; 8 euro, invece, per gli studenti possessori della Carta dello studente.

Per quanto riguarda i tre spettacoli dell’Orchestra della Toscana fuori abbonamento, il posto unico avrà il prezzo di 12 euro, 9 euro invece il ridotto per gli under 25 e gli studenti anche universitari e 5 euro per gli under 18.

Per informazioni rivolgersi al Teatro Metropolitan, piazza Cappelletti 2, telefono 0565 30385 email metropolitanpiombino@gmail.comoppure all’ufficio Cultura del Comune chiamando lo 0565 63429, 0565 63321 oppure inviando una mail all’indirizzo cultura@comune.piombino.li.it.