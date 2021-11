Dopo la tragedia sulle strade salentine che nelle scorse ore è costata la vita ad un 60enne, ancora un terribile incidente che ha coinvolto più auto e sta sconvolgendo l’intero Salento. Il sinistro è avvenuto in serata sulla superstrada Lecce-Brindisi, precisamente all’altezza dello svincolo per Surbo. Lo scontro, come detto, ha coinvolto più auto, ma ad avere la peggio è stata una famiglia intera che era a bordo di una di queste vetture. Padre, madre e due bambini erano tutti insieme in auto.

Terribile incidente sulla Lecce-Brindisi, un morto e tre feriti

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora un po’ approssimativa, il terribile incidente che si consumato sulla statale 613, ha visto ribaltare l’auto in cui era a bordo la famiglia. Ad avere la peggio è stato il conducente dell’auto, il padre di famiglia, che è morto sul colpo. I due bambini sono sbalzati fuori dall’auto. Anche la madre sarebbe in gravissime condizioni. Sul posto sono immediatamente intervenute le ambulanze del 118 che hanno trasportato d’urgenza e con codice rosso i due bambini e la donna in Ospedale. Ancora non è dato sapere le condizioni dei due piccoli. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno svolto i rilievi del caso per dare una dinamica più precisa al terribile incidente.