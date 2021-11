Torna l’obbligo di gomme invernali o catene a bordo

Come ogni anno, dal 15 novembre fino al 15 aprile 2022 torna l’obbligo di dotare i veicoli di pneumatici da neve o di avere sempre a bordo le catene compatibili.

L’ordinanza comunale ha l’obiettivo di salvaguardare la sicurezza stradale e di evitare che in caso di neve o ghiaccio sulle strade, la ridotta aderenza dei pneumatici dei veicoli causi blocchi della circolazione e ostacoli le operazioni di sgombero neve. In caso di presenza di neve o ghiaccio in strada, se non si hanno pneumatici invernali, occorre circolare con le catene montate.

Restano esclusi dall’ordinanza ciclomotori e motocicli, per i quali è comunque sconsigliata la circolazione in caso di strade ghiacciate o nevicate in corso.

Le categorie di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio della Comunità Europea e successive modifiche, ovvero il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione (contraddistinti con le sigle del tipo M+S, M.S., M&S, riportate sul fianco).