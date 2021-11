Virtus Bologna: Belinelli dovrà essere operato, lo rende noto la società bianconera attraverso il suo sito ufficiale.

Marco Belinelli soffre di una borsite post-traumatica al gomito destro, per la quale dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico nella giornata di martedì 16 novembre 2021. I tempi stimati per il recupero sono di circa 20 giorni.

Il giocatore quindi non scenderà sul parquet per la sfida contro Brescia, gara valida per l’ottava giornata di campionato di A. Altri bianconeri indisponibili sono Awudu Abass ed Ekpe Udoh.