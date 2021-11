Appesa per le mani fuori dal balcone, al quinto piano: salvata

La squadra dei Vigili del Fuoco di Civita Castellana, alle ore 22 e 47 di ieri notte aveva portato a termine un intervento: un soccorso a persona, del quale ha dato notizia. Il team è stato chiamato a intervenire in via Marinetti: il richiedente era Ares 118. Una donna, nata nel 1983, minacciava di gettarsi dal quinto piano.

E’ stato necessario lavorare in autonomia, senza autoscala, in quanto l’autoscala è partita da Viterbo ma non sarebbe mai arrivata in tempo. All’arrivo sul posto la squadra ha trovato la donna appesa per le mani fuori dal balcone. Velocemente si sono portati sul balcone stesso, passando attraverso un altro balcone vicino. Sul terrazzo operavano due Vigili del Fuoco e un Carabiniere. Sono riusciti a portare la donna all’interno. Sul finale dell’intervento la signora ha manifestato la volontà di essere salvata, quindi è stata riportata dentro e affidata alle cure dei sanitari. Le sue condizioni non erano delle migliori, ma era salva.