Barresi neo assessore all’Ecologia: i complimenti di Carmelo Catalano (Ugl Terziario)

“Al neo assessore del Comune di Catania, Andrea Barresi, vogliamo esprimere le nostre congratulazioni e gli auguri di buon lavoro. In una fase storica e in un contesto cittadino, come quello che stiamo vivendo, le deleghe a lui affidate sono di rilevante importanza. Siamo certi che, attraverso la collaborazione continua e il dialogo già sperimentati con il sindaco Salvo Pogliese e i componenti della giunta fino a oggi in carica, si potranno affrontare con il giusto impegno le tante emergenze, anche in tema di lavoro, che sta vivendo la nostra città.”

Lo dice il segretario provinciale della federazione Ugl Terziario, Carmelo Catalano.

