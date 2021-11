Catania, domani disservizi erogazione idrica. Fatuzzo: “Contiamo di ripristinare tutto anche prima delle 18”

Nella giornata di domani alcune zone di Catania saranno interessate da disservizi nell’erogazione dell’acqua. A comunicarlo è stata la Sidra, la società che si occupa del servizio in città e in alcuni comuni dell’hinterland, attraverso un post su Facebook.

La decisione riguarda degli interventi di manutenzione negli impianti di produzione. Oltre alla mancanza di acqua potrebbero avvenire anche fenomeni di bassa pressione.

“Si comunica che domani 16 novembre 2021 dalle ore 08:30 – si legge nel post –, a causa di interventi di manutenzione agli impianti di Produzione, si verificheranno fenomeni di mancanza acqua o bassa pressione in alcune aree della città. In particolare, il disservizio interesserà l’area della città delimitata a nord dal confine comunale ad est dalle Vie Nizzeti, Caboto, Marco Polo, Duca degli Abruzzi, Vittorio Veneto, Raffaello Sanzio, Vincenzo Giuffrida, Ventimiglia ad ovest dalle vie Galermo, Sebastiano Catania, S.M. Castaldi, dell’Oro, Curia, Palermo, della Regione a sud da Via della Concordia oltre che il quartiere Canalicchio (Comune di Tremestieri Etneo) i quartieri Fasano e Carrubella (Comune di Gravina di Catania). Potrebbero verificarsi disagi anche nelle zone circostanti”.

Il presidente della Sidra, Fabio Fatuzzo, sentito da noi telefonicamente, ha puntualizzato: “Questi interventi di manutenzione erano stati rimandati a causa del maltempo, erano programmati e non li possiamo più rinviare. Sono interventi che periodicamente si devono fare. Noi contiamo di ripristinare il servizio regolare alle 18, ma faremo di tutto per anticipare“.

Fonte immagine: Corriere del Mezzogiorno