Catania, operazione “MoneyBack”, disarticolata associazione a delinquere finalizzata alle truffe nei confronti della Regione Lazio

DISARTICOLATA ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA ALLE TRUFFE NEI CONFRONTI DELLA REGIONE LAZIO, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO.

Dalle prime ore di questa mattina, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Catania stanno dando esecuzione in tre regioni (Sicilia, Lombardia e Lazio) e cinque Stati (Germania, Malta, Svizzera, Regno Unito, oltre che in Italia) a un’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania ha disposto misure cautelari nei confronti di 4 persone, sottoposte a indagine, unitamente ad altri 11 soggetti, per associazione a delinquere, truffa nei confronti dello Stato, truffa, riciclaggio e autoriciclaggio.

Sono oggetto di sequestro preventivo 16 tra società e fondazioni, aventi sede a Catania, Roma, Milano e Agrigento, oltre a disponibilità finanziarie, detenute in Italia e all’estero, per oltre 500 mila euro.